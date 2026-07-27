Celebra cooperativa de Abreus aniversario 46 de su creación

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La conmemoración de su creación y honrar a mártires y héroes de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, motivó a asociados y familiares pertenecientes a la cooperativa de producción agropecuaria 26 de Julio, del municipio de Abreus a realizar diversas actividades en la efeméride Patria que les da nombre.

Este domingo 26 de Julio las labores y cotidianeidad en la CPA, ubicada en la zona conocida por La Loma del Chivo tuvieron otros matices, para devenir celebración y tributo en el aniversario 46 de su creación y al fundador de la cooperativa Abelardo Montero González.

Frente a la plaza martiana recordaron ambas fechas, dejaron plasmados sus compromisos para el cumplimiento de las nuevas medidas adoptadas por la máxima dirección del país y posteriormente compartieron en familia y la junta directiva llegó hasta los más alejados con agasajos, según explicó en exclusiva para la Radio Arturo Moreira Ramos, presidente de la CPA.

Agregó el dirigente campesino que la 26 de Julio, a pesar de no haber hecho zafra azucarera por la situación difícil que atraviesa el país, mantiene altos niveles de ingresos económicos con la ganadería, estabilidad en las producciones y gestiones en la minindustria para buscar estabilidad y el bienestar de los cooperativistas.

Tienen entre sus planes inmediatos, aseguró, construir una losa sanitaria para el sacrificio de ganado mayor y cerdos para transformar y dar valor agregado a la minindustria y las carnes, ampliar las ventas en la propia cooperativa, en Charcas y en todo el consejo popular donde están enclavados; así como continuar con el sistema de vinculación de las áreas y la ceba de toros, excelentes posibilidades para avanzar en su desarrollo e impacto social.

La CPA 26 de Julio cuenta con un módulo pecuario donde se reproducen chivos, cerdos criollos, carneros, patos, guanajos y gallinas con destino al autoconsumo de los cooperativistas y familiares, la casita infantil, el comedor y la atención a los vulnerables de esa zona rural.