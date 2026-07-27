Sociedad

Clausuran con festejos y aprendizaje los talleres de verano en Palmira

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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El palacio de pioneros Máximo Gómez, del municipio cienfuefuero de Palmira, acogió la clausura de los talleres de verano «Teatreando» realizados en la época veraniega, gracias a un equipo de trabajo que cree en el arte para el desarrollo del talento y el enriquecimiento cultural de la comunidad.

Darlenis Vazquez Fuentes, instructura de teatro en la casa de cultura Olga Alonso, refierió que pusieron empeño en cada detalle y prepararon los materiales para el aprendizaje eficaz, desde la diversión y al cierre agradece mantener constancia en la aventura de alegrías cada martes y jueves hasta ahora.

Desde el teatro ayudaron a los niños a desatar la imaginación, perder el miedo escénico y dieron vida a grandes historias, la danza les trajo ritmo y armonía, mientras la literatura constituyó un viaje a mundos fantásticos, aseguran las fuentes oficiales relacionadas con la experiencia palmireña.

Asimismo, Fuentes Vázquez, asesuró que los talleres le devolvieron a los instructores la capacidad de asombrarse con lo sencillo, «cuando veían a los pequeños volver a intentarlo sin temor a equivocarse y padres y profesores guardarán cada dibujo, abrazo como un tesoro invaluable».

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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