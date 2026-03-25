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Cienfuegos / Sociedad

Favorece Ley de Registros Públicos seguridad jurídica de adultos mayores

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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La Ley ciento ochenta, correspondiente a los Registros Públicos, por entrar en vigor en septiembre del presente año, favorece a los adultos mayores, pues garantiza seguridad jurídica y acompañamiento institucional, en refuerzo a su dignidad.

Yudenia Rosario Ramírez, experta en Derecho de la Dirección Nacional de Registro Público del Ministerio de Justicia, aseguró en el sitio oficial de Facebook del Minjus en Cuba, que contarán con un registro individual electrónico, cómo cada cubano, con toda su historia de vida.

La Ley protege su intimidad personal y familiar, lo cual les permite la exigencia de inscripciones completas y correctas, asimismo, el acceso a información clara sobre trámites y plazos a pesar de carecer de dispositivos electrónicos, porque harían las solicitudes de manera presencial.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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