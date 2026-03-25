Anuncian en Cienfuegos Expoferia con manos de Mujer

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Oficios y emprendimientos de féminas cienfuegueras que aportan a la realización personal, familiar y al desarrollo de la provincia sureña podrán apreciarse en la Primera Expoferia Con manos de Mujer, que tendrá lugar el próximo 2 de abril, en el boulevard de esta ciudad.

La iniciativa del Grupo de Mujeres Meliponicultoras de Cuba, radicadas en Cienfuegos, surge como reconocimiento al lugar Destacado que logró la FMC en el territorio durante la emulación nacional a propósito del 8 de Marzo, por la estabilidad en su trabajo y cumplimiento de tareas en la comunidad y estará dirigida a saludar los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Onelia Chaveco Chaveco, coordinadora del Grupo y organizadora del evento dijo en exclusiva para la Radio, que la convocatoria de participación ya suma a unas 14 agrupaciones, entre las que sobresalen las muchachas paracaidistas; féminas de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes; cultivadoras de plantas ornamentales; trabajadoras portuarias, a miembros del Club de poetisas, del proyecto Mariposa, artesanas, campesinas y el grupo de danza Lembranza.

Explicó Chaveco Chaveco, que la Expoferia que estará amenizada por exponentes de la cultura cienfueguera, será espacio idóneo para las mujeres exponer sus vivencias e inclinaciones, más allá de las labores tradicionales y para intercambiar saberes entre los diferentes grupos, lo que fortalecerá aún más la labor femenina en las comunidades sureñas.

Auspiciada además por la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, los participantes en esta Primera Expoferia Con manos de Mujer podrán disfrutar entre otras opciones de pasarelas de modas, venta de artesanías, de miel de la tierra, velas y jabones elaborados con productos de la colmena, plantas ornamentales y confecciones textiles.