Recibe beneficio con Instalación de paneles solares cooperativa aguadense

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Los campesinos asociados a la cooperativa de créditos y servicios Pedro Filgueiras, de la zona de Rosario, en el municipio de Aguada de Pasajeros reciben desde la última semana los beneficios de un sistema de energía solar que garantiza el servicio energético en las principales instalaciones de la CCS.

Taimí Torres Machín, presidenta de la cooperativa afirmó en exclusiva para la Radio, que cumplieron el empeño encaminado a lograr el enfriamiento de la leche con el funcionamiento del termo que acopia el alimento proveniente de las fincas de los productores, también el uso de los medios informáticos y apoyo a la comunidad en cuanto al bombeo de agua y carga de equipos.

Explicó, que quedaron montados 16 paneles con 2 baterías de 5 kilowhats y un inversor que aportan 10 kilowhats de energía, que aunque no es suficiente para el riego de los cultivos de las áreas en producción de la totalidad de los campesinos, permite mantener fría y con calidad la leche que se acopia, mejora la vida en el asentamiento y funciones en la sede de la oficina de la cooperativa.

La CCS diversificada Pedro Filgueiras cuenta con 330 asociados, entre tenentes legales, 15 cooperativistas en beneficio colectivo y el resto por la categoría familiar, dedicados principalmente a las producciones de arroz, caña de azúcar, leche y cultivos varios.

Aseguró Torres Machín, que esta es una manera práctica de los campesinos encarar el bloqueo económico del gobierno norteamericano a Cuba y en especial su cerco energético para continuar cumpliendo el deber patriótico número uno de producir alimentos para el pueblo y garantizar servicios esenciales a sus familias.