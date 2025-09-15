🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Celebrarán este martes en Cienfuegos acto provincial por aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución

los 64 de los CDR
El acto provincial cienfueguero por el aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tendrá lugar este martes, en el parque de la Aduana, de la ciudad de Cienfuegos.

La cita, a la que están invitados todos los cederistas sureños, será propicia para reconocer la labor de los dirigentes de base destacados en el cumplimiento de las tareas y han aportado al avance de las prioridades de trabajo de cada territorio; así como a los mejores CDR, zonas y cederistas.

Mileidy Varela López, coordinadora de la organización de masas en el territorio cienfueguero, dijo que también asistirá una representación de la membresía de cada localidad y estimularán a los rodenses, ganadores de la condición de Municipio Vanguardia Nacional de los CDR.

Acotó la máxima dirigente cederistas en Cienfuegos que los cederistas del territorio arriban a la efeméride del 28 de septiembre, constitución de la organización por el líder de la Revolución Fidel Castro, con una integración del 93.9 por ciento, entre las mejores del país y otros indicadores cumplidos.

