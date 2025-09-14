Donación de ROUCO SURL contribuirá a diagnósticos para prevenir cáncer de mama

Compartir en

Como resultado de las alianzas entre los sectores estatal y privado, uno de los equipos del hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, empleado en la realización de mamografías volverá a funcionar.

Un donativo de ROUCO SURL hace posible esta revitalización. Se trata de una UPS con dos baterías, la cual permitirá mantener funcionando el mamógrafo aun cuando existan problemas con la energía eléctrica, asegura Arianna Aguiar, directora de Comunicación de esta pequeña empresa creada en 2001, especializada en productos y servicios para mercado automotriz además de la comercialización de tecnologías que contribuyen al cambio de matriz energética en Cuba.

«Contribuir a la calidad de vida de la sociedad es una responsabilidad de todos. No es la primera vez que realizamos este acercamiento a la salud», precisa.

«Hemos donado baterías y otros insumos útiles para el hospital pediátrico Paquito González Cueto y al hospital de Aguada de Pasajeros. En esta ocasión, priorizamos la atención a las mujeres que necesitan los exámenes para la detección precoz del cáncer de mama».

La dirección del hospital cienfueguero y especialistas del Centro de Diagnóstico por Imágenes agradecieron esta donación que sienta las bases para otros intercambios.

Tomado del Telecentro Perlavisión