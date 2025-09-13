Recibe Díaz-Canel a presidenta de Parlamento angolano

Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo hoy un encuentro oficial con Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de Angola, quien realiza una visita de trabajo a la Isla.

Durante el diálogo, el mandatario cubano transmitió las felicitaciones al pueblo angolano por el 50 aniversario de su independencia, que se celebra este año, informó en X la cuenta de la Presidencia.

Díaz-Canel destacó que ambas naciones conmemoran también cinco décadas de relaciones bilaterales, las cuales calificó como entrañables, respetuosas, solidarias y de hermandad.

Asimismo, agradeció expresamente el apoyo constante del gobierno angolano a la lucha de Cuba contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, así como por el respaldo a su exclusión de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional angolana subrayó la importancia de su visita para fortalecer los vínculos parlamentarios entre ambas naciones y promover el intercambio de experiencias legislativas.

“Estamos convencidos de que el papel de nuestros hermanos cubanos en la independencia de Angola fue fundamental”, afirmó Cerqueira durante el encuentro, reconociendo así el aporte histórico de Cuba en la lucha por la soberanía angolana.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre