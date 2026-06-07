📹 90 años de RCM – Veguita, el poeta que convirtió a Palmira en un verso

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Alberto Vega Falcón, “Veguita”, nació en la finca La Rosita, en Arriete, Ciego Montero, un 29 de septiembre de 1944. Desde que una radio RCA Victor era un miembro más de la familia, su destino quedó marcado por las ondas y la poesía. En 1968 llegó a la emisora de Prado y San Carlos, le mostró sus versos a Humberto Albanés, y comenzó un camino que lo llevaría a fundar el programa Trovadores, a conducir Con todo detalle, Alegrías del Domingo y a convertirse en la voz imprescindible del Guateque campesino. Miembro fundador de la UNEAC, Premio Nacional de Cultura Comunitaria en 2020, Veguita es mucho más que un locutor: es un comunicador que te abraza con una décima y te recuerda que la ciudad no ha borrado al guajiro auténtico que lleva dentro.

Hoy, en Memorias de la Perla, Carmen Ortiz te cuenta su historia, y cerramos escuchándole regalar su arte en su sección La décima también se dice.

Dale play y déjate abrazar por Veguita. Suscríbete para no perderte ningún paseo por la memoria.

AGRADECIMIENTO ESPCIAL AL PROGRAMA GUATEQUE CAMPESINO POR EL FRAGMENTO DE SU SECCION LA DECIMA TAMBIÍEN SE DICE