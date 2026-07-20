Activan al completo Red Juvenil Comunitaria en Cienfuegos

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El reparto de Tulipán fue escenario este domingo de la activación al completo de todos los proyectos al unísono de la Red Juvenil Comunitaria en Cienfuegos, una experiencia inédita en esta provincia del centro sur cubano.

Entre las acciones desarrolladas en la jornada destacaron las visitas e intercambios con combatientes de la Revolución, además de acciones demostrativas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, ejercicios de tiro deportivo y prácticas de evacuación.

Asimismo, se movilizó desde las primeras horas a jóvenes y vecinos en la limpieza de áreas verdes, el saneamiento del entorno y el engalanamiento de la comunidad. También se brindó atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad con el apoyo de las organizaciones de masa.

En paralelo, Aquí con mi barrio dio atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mientras la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), junto a algunas mipymes, realizaron donativos de ropa y alimentos al sistema de atención a la familia.

Anisley Cordero González, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC en Cienfuegos, explicó que la red ha ido consolidándose de acuerdo con las características de cada comunidad.

Según explicó, está presente en barrios y comunidades, con 69 coordinadores, uno por cada consejo popular de la provincia y de alrededor de 412 jóvenes activos en las diferentes acciones.

La líder juvenil se refirió, además, a la aceptación de las propuestas de la red en diferentes grupos poblacionales.

«Su impacto trasciende el grupo juvenil y alcanza a la población de cada barrio, desde niños y jóvenes hasta personas de mayor edad», destacó.