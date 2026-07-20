Refuerzan campesinos aguadenses producción de alimentos en saludo al 26 de Julio

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Incrementar las producciones para contribuir al autoabastecimiento municipal y soberanía alimentaria es compromiso de campesinos y cooperativistas del municipio de Aguada de Pasajeros, localidad sede de las actividades centrales por el 26 de Julio en la provincia de Cienfuegos.

Eduardo Rodríguez García, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en ese territorio, dijo a la Radio que en las 13 cooperativas existentes, cuatro de producción agropecuarias y nueve de créditos y servicios dedicadas a cultivos varios, ganadería, caña de azúcar y arroceras duplican los esfuerzos en la entrega de alimentos para el pueblo y asistencia social.

Aseguró el dirigente campesino que cada fin de semana acuden a ferias agropecuarias, con variedad de producciones provenientes de fincas campesinas y mantienen el abastecimiento a la población en placitas rurales y de la cabecera municipal, así como aportan sistemáticamente de manera gratuita viandas, hortalizas y frutas a centros asistenciales de la Salud y Educación,

Campesinos y cooperativistas aguadenses cumplen con la entrega diaria de leche a las bodegas para infantes y enfermos, asisten a personas vulnerables en las comunidades y se convirtieron en los primeros de la ANAP en la provincia de Cienfuegos en completar el aporte financiero de la cuota social, de este año, valorado por más de un millón cien mil pesos.

En estos días cercanos al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los anapistas que exhiben la condición de Vanguardia Nacional del sector, reparan y pintan oficinas, almacenes, las vallas que identifican las cooperativas, plazas martianas y realizan trabajos productivos en áreas colectivas destinadas a la producción de alimentos.