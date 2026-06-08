Carmen: ¡Cuándo de Justicia se trata!

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(Carmen Onilda Carrillo Perurena,segunda de izquierda a derecha en la foto)

En Cienfuegos, pocos saben de su segundo nombre: Onilda, dónde le acogieron le llaman Carmen, la del Tribunal, aunque quienes viven en Reina la conocen mucho mejor, porque desde 2015 fue elegida, y luego ratificada cómo Delegada a la Asamblea del Poder Popular Municipal por la circunscripción dos en dicho asentamiento urbano cienfueguero.

Mucho ha batallado desde el barrio, desde tú a tú, en la dura tarea de organizar factores comunitarios, en el ir y venir de los problemas cotidianos de los demás, que alinea sin descuidar las decisiones hogareñas y las faenas de casa.

Con tanto ajetreo parece que el tiempo escasea, en cambio, imparte clases en el técnico medio, en la Educación Superior y alcanzó su título de Máster en Dirección, otorgado por la Universidad Carlos Rafael Rodríguez.

Carmen Onilda lleva los apellidos Carrillo Perurena, pero no es de los Carrillos de aquí, su ascendencia quedó en su natal Sagua la Grande, y a pesar de que muchos la consideran de esta tierra desde donde emana el salitre marino, todavía extraña los pilares añejos de amada ciudad santaclareña.

Sin embargo, hace honores a la Perla del Sur desde su hacer laboral como jueza de ejecución en el Tribunal Municipal de Cienfuegos, allí goza del reconocimiento de los suyos y de los que extinguen sanción en libertad y saben de su rectitud, pero también de su soltura para propiciarles nuevas oportunidades de inserción a la sociedad. Y le agradecen.

Ver hombres y mujeres de nuevo en el trabajo y con sus familias, luego de años de prisión, es uno de los premios más disfrutados por Carmen, en especial, a quienes fueron apresados por la droga, porque lindos resultados ostenta como integrante del Grupo Provincial Anti- Droga, algunos en diplomas y los de más valor llevan su firma en vidas restituidas.

Así es Carmen, Carmen Onilda Carrillo Perurena, la del Tribunal, mujer de honores que exhibe la Condición de Mambí Sureño, Premios Relevantes de Investigación y que, además, conoce de Economía y Marketing, pero sabe, sobre todo, exagerar en amores cuando de trabajo y de impartir usticia se trata.