Homenaje en Cienfuegos a cederistas donantes de sangre

Compartir en

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en la provincia de Cienfuegos, junto al Ministerio de Salud Pública, durante todo este mes de junio reconocen el gesto noble y altruista de hombres y mujeres que extienden sus brazos para salvar la vida de otras personas al donar su sangre.

El agasajo de la mayor organización de masas del país forma parte de las acciones que llevan a cabo los CDR en la Jornada Nacional de Homenaje a los Donantes Voluntarios de sangre, que cada año inicia el 6 de junio en Cuba, como recordación a igual fecha de 1960 cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro acudió a donar sangre para las víctimas del terremoto en Perú.

Mileydis Varela López, coordinadora provincial de los CDR en Cienfuegos refirió a la Radio que en todas las localidades los donantes reciben en sus cuadras de residencia el reconocimiento de los vecinos y entregan certificados a familias donde más de un integrante se inscribe entre los que en gesto altruista aportan su sangre, además de que intercambian con ellos en los centros de trabajo, estudiantiles e instituciones que apoyan la actividad.

Significó la dirigente cederista que el propósito es estimular la mayor cantidad de donantes y resaltar su entrega en momentos tan difíciles como los que vivimos los cubanos por la asfixia del gobierno de los Estados Unidos que cada día arrecia su bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco energético y las amenazas y provocaciones.

El encuentro provincial cienfueguero por el Día del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, tendrá lugar en el municipio cabecera provincial, el próximo viernes.