Llaman en Cienfuegos a no bajar la guardia ante temporada ciclónica

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La temporada ciclónica de 2026, iniciada el pasado 1º de junio, debe elevar la preparación y la percepción de riesgo de la población, de cara a los posibles embates de un fenómeno meteorológico sobre Cuba.

Así lo explicó Carlos Delfín Villazón, director del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, al advertir que, aun con cifras inferiores a las habituales, basta un solo organismo para dejar serias afectaciones en el país.

«Se espera que sea menos activa que lo normal según los estudios climatológicos que se han hecho; sin embargo esto no significa que debemos estar descuidados ante el desarrollo de la misma», advirtió.

En ese sentido, añadió que, según se se pronostica, de once ciclones tropicales cinco podrían alcanzar la categoría de huracán y dos de ellos pueden llegar a ser huracanes de gran intensidad

Por eso, la orientación sigue siendo la misma: mantenerse alertas, informados y preparados, porque en materia de ciclones la prevención siempre será la mejor defensa.