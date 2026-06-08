Celebra Abreus Día del Bibliotecario Cubano

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La Biblioteca Pública Municipal Ricardo Llaguno Fernández, de Abreus, celebró el Día del Bibliotecario Cubano con la inauguración de una exposición bibliográfica.

La muestra incluyó fotografías de pasado y presente y documentos que registran información alusiva a la fecha, además, la institución rindió homenaje a sus trabajadores, con especial reconocimiento a fundadores y jubilados.

Directivos del sector, invitados de la Casa de la Cultura Rafael Lay de Abreus y técnicos de otras instituciones participaron en acciones didácticas que promovieron el intercambio y la participación comunitaria.

La jornada concluyó con un brindis colectivo, declamaciones, cantos y danzas que acompañaron el encuentro cultural y humano de los bibliotecarios.