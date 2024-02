📹 Cultura general: El amor en los tiempos del cólera, medio siglo de emociones

Compartir en

Gabriel García Márquez es todo un ícono de la literatura latinoamericana. Desde ‘Crónica de una muerte anunciada’ hasta ‘Cien años de soledad’, este escritor ha trasladado a sus lectores a ese carácter tropical que tanto fascina. Hoy en Biblioteca Culturizando se hablará sobre ‘El amor en los tiempos del cólera’, una historia sobre medio siglo de emociones que hasta el día de hoy sigue siendo querida por muchos.

Sinopsis de El amor en los tiempos del cólera

Fermina Daza y Florentino Ariza son dos personajes particulares. Desde jóvenes parecían tener un amor único e irrefutable. Sin embargo, las circunstancias a su alrededor no harían de este amor un hecho.

En el transcurso de más de cincuenta años, estos dos personajes contrariados vivirán una serie de desencuentros en el escenario de un pueblo costero del Caribe lleno de vegetación y sabores. Se trata de un amor no correspondido que perdurará y que aguardará por la gracia del tiempo hasta lo último.

Un amor presente por cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches

A través de una prosa peculiar que a muchos les encanta, Gabriel García Márquez se enfoca a relatar su piedra angular de esta novela: un amor que permaneció intacto durante más de medio siglo.

Junto a esa premisa, el escritor traslada a los lectores a una atmósfera colonial (inspirada siempre en Colombia) en medio del cólera recorriendo las calles. En este ambiente se resalta la fidelidad en medio de dos tipos de amores característicos: el idealista y el realista.

Florentino es imaginativo y rodeado de muchos amores fugaces, mientras que Fermina es de carácter fuerte y comprometida con su esposo de largos años. Son dos contrastes muy fuertes, pero que juegan a la perfección para que la historia atraiga.

Por lo tanto, el libro no se trata del típico romance de pareja feliz por largas décadas, sino un recopilatorio de puntos de vista entre dos personas con diferentes pensamientos que al final optan por entrar en contacto.

El amor en los tiempos del cólera es sobre vejez y permanencia, pero que aún se mantiene como un clásico de la literatura latinoamericana. Portales de noticias como The New York Times y Newsweek han felicitado la relevancia de este libro.

Curiosidades que deberías conocer

Se sabe con toda certeza que El amor en los tiempos del cólera está inspirada en el romance de los padres de Gabriel García Márquez. El autor entrevistó constantemente a sus padres, y así nació esta novela.

El autor entrevistó constantemente a sus padres, y así nació esta novela. El escritor colombiano era un buen amigo de la cantante Shakira. Incluso, Shakira prestó su voz para dos canciones de la adaptación cinematográfica de El amor en los tiempos del cólera del año 2007, dirigida por Mike Newell.

El libro se publicó en 1985, es decir, tres años después de que Gabriel García Márquez recibiera el Premio Nobel de Literatura.

El amor en los tiempos del cólera tiene en su inicio una dedicatoria de «Para Mercedes, por supuesto». Esto se refiere a Mercedes Barcha Pardo, la esposa del escritor; estuvieron casados desde 1958 hasta 2014 cuando murió Gabriel García Márquez.

La influencia del título ha sido tal que se tomó como referencia en medio de la pandemia del COVID-19, para así incrementar las ventas del libro en un 183% (en español) y en un 621% (en inglés). Cabe destacar un tweet que publicó el autor Stephen King, el cual tendría su traducción al español como: «Estoy esperando la primera novela literaria pandémica: AMOR EN TIEMPOS DE COVID».

Algunas frases de la novela

«Lo único que me duele de morir, es que no sea de amor».

«Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados».

«El amor se hace más grande y noble en la calamidad».

«El hecho de que alguien no te ame como tú quieras, no significa que no te ame con todo su ser».

«Aquella indiferencia hacia él no era más que una coraza contra el miedo».

El Amor en los Tiempos del Cólera por Gabriel García Márquez

Tomado de Biblioteca Culturizando, con información de: La Verdad | The San Diego Union-Tribune

