Será Cienfuegos sede de acto nacional por Día del Campesino

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Con júbilo e inmensa alegría campesinos y cooperativistas sureños recibieron en la noche de este sábado, durante el Noticiero de la Televisión Cubana, la buena nueva de que la provincia de Cienfuegos ganó la sede de las actividades centrales por el 17 de Mayo, en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

En los resultados de la emulación nacional por la efeméride que dio a conocer Félix Duarte Ortega, máximo dirigente anapista en el país, los cienfuegueros ocuparon la Vanguardia, seguidos de los espirituanos y matanceros que alcanzaron la condición de Destacados.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la ANAP sureña, explicó que el logro que han ganado en 15 ocasiones desde el inicio de la emulación, responde a cumplimientos en la producción de alimentos, indicadores económicos generales, funcionamiento de las 101 cooperativas existentes, protagonismo en tareas sociales en comunidades rurales, aportes monetarios y el fortalecimiento de las juntas directivas.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Armando Carranza Valladares y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, junto a representantes de organizaciones de masas y de empresas que mantienen vínculos de trabajo con la ANAP estuvieron reunidos con campesinos y dirigentes de la organización en el feliz momento que confirmaron la noticia que reconoce el esfuerzo por el que trabajaron todos.

El acto central nacional por el Día del Campesino, previsto para el propio 17 de mayo, tendrá como sede el municipio de Aguada de Pasajeros, localidad que se adjudicó el primer lugar de la emulación provincial cienfueguera por la efeméride.