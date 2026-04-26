🎧Presidenta de la ANAP en Cienfuegos: Tenemos el compromiso de seguir produciendo alimentos para el pueblo

Campesinos y cooperativistas cienfuegueros ganaron la sede del acto nacional por el 17 de Mayo en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la organización campesina explica logros y compromisos para continuar cumpliendo el deber patriótico de producir para el pueblo.
Marcia Silva Llano
Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →