, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno Provincial; Aslaisyi Calzada, directora provincial de Finanzas y Precios; Florentino Pérez, director de Supervisión para la Inspección del Gobierno Provincial de

, y Raudel Vilches, director de Inspección Provincial.

Respondiendo inquietudes de la población sobre enfrentamiento a ilegalidades, indisciplinas sociales y altos precios, asisten al Triángulo de la confianza