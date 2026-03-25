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🎧 Triángulo de la confianza: Enfrentamiento en Cienfuegos a precios abusivos y especulativos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Finanzas y Precios
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Respondiendo inquietudes de la población sobre enfrentamiento a ilegalidades, indisciplinas sociales y altos precios, asisten al Triángulo de la confianzaYanil Marcelo Reguera, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno Provincial; Aslaisyi Calzada, directora provincial de Finanzas y Precios; Florentino Pérez, director de Supervisión para la Inspección del Gobierno Provincial de Cienfuegos, y Raudel Vilches, director de Inspección Provincial.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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