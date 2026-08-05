Prosiguen labores constructivas en Hotel Jagua de Cienfuegos 

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La implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, genera medidas en instalaciones del sector del Turismo en Cienfuegos, que ya se ponen en práctica.

Por ejemplo en El Hotel Jagua, emblemática instalación turistica en el territorio continúan las labores de reparación capital, responsabilidad que asumen trabajadores de la sucursal Emprestur, ante la retirada del país de la cadena española Meliá, por la presión del Gobierno de Estados Unidos.

Javier Aparicio Romero, jefe de Departamento de Mantenimiento constructivo y de esa obra, aseguró que no renuncian a la terminación del hotel, sueño de los cienfuegueros, aún cuando haya que reprogramarse el cronograma de ejecución, por atrasos de suministros.

Osmany Cruz Villavicencio, jefe del Grupo de Apoyo a la inversión, argumentó que para cumplir ese objetivo crearon un colectivo por varios especialistas específicos que demanda la obra y le dan seguimiento a la ejecución de los trabajos.

Sin renunciar a sus empeños, prosiguen labores constructivas en el El hotel Jagua de Cienfuegos, instalación que incrementará a 164 el número de habitaciones, seis de ellas tipo suites y siete con estandares que implican servicios exclusivos en la atención a los visitantes.