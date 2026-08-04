Del fastfashion a las cachinas: una moda que transforma hábitos

Compartir en

Hay algo curioso en la manera en que compramos ropa actualmente. Antes, adquirir una prenda podía ser una decisión más pensada. Se compraba porque hacía falta una camisa, un pantalón, una chompa para el invierno o un vestido para una ocasión especial. Hoy, en cambio, la ropa aparece constantemente frente a nuestros ojos. Está en las vitrinas, en las redes sociales, en los videos de influencers, en las aplicaciones y en esas fotografías perfectamente iluminadas que hacen que una prenda parezca indispensable durante unos segundos. Después aparece otra. Y otra. Y otra más.

La moda rápida, conocida como fastfashion, ha cambiado profundamente nuestra relación con la ropa. Ha hecho que las tendencias circulen con una velocidad impresionante y que muchas personas sientan que necesitan renovar constantemente su armario para no quedarse atrás. A veces basta con abrir el celular para encontrarse con una nueva colección, una nueva estética o una nueva prenda que, de pronto, parece convertirse en “lo que todos deberían tener”.

Pero, al mismo tiempo que la moda rápida ha crecido, también ha ocurrido algo interesante: cada vez más personas están mirando hacia las cachinas, los mercados de ropa de segunda mano y las tiendas vintage. Y no necesariamente porque hayan dejado de interesarse por la moda. Todo lo contrario. Muchas veces buscan precisamente otra forma de vivirla.

La ropa dejó de durar lo mismo en nuestra imaginación

Como estudiante de Diseño de Modas, me interesa observar no solo cómo se diseña una prenda, sino también cómo las personas se relacionan con ella. Y creo que uno de los grandes cambios de las últimas décadas está en la manera en que entendemos la duración de la ropa.

Una prenda antes podía acompañar a una persona durante años. Se arreglaba, se modificaba, se ajustaba o se heredaba. Una costurera podía transformar un vestido, cambiar un cierre, adaptar una falda o reparar una prenda que todavía tenía mucha vida por delante.

Ahora, en cambio, muchas prendas parecen tener una vida más corta. No necesariamente porque se hayan roto, sino porque dejan de estar “de moda”.

Esa es una diferencia importante.

Una blusa puede seguir estando en buen estado, pero quizá ya no aparece en las tendencias de la temporada. Un pantalón puede ser perfectamente utilizable, pero una nueva silueta empieza a ocupar las redes sociales. Una chaqueta puede tener buena calidad, pero de pronto otra estética se convierte en la favorita del momento.

Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿dejamos de usar ropa porque realmente ya no sirve o porque hemos aprendido a desear constantemente algo nuevo?

No siempre es fácil responder.

El fastfashion y la velocidad de las tendencias

La moda rápida ha hecho que las tendencias sean más accesibles y que una gran cantidad de personas pueda encontrar prendas inspiradas en estilos que antes parecían reservados para determinados sectores. Esa democratización puede tener aspectos positivos. Hoy es posible experimentar más con la imagen personal y probar estilos diferentes sin tener que gastar necesariamente grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, también existe una consecuencia evidente: compramos más.

La ropa se produce y se consume a una velocidad cada vez mayor. Las colecciones se multiplican, las tendencias cambian rápidamente y las redes sociales aceleran todavía más ese proceso. Lo que hace unos meses parecía completamente pasado de moda puede regresar de pronto. Una estética de los años noventa vuelve. Luego aparece una inspiración de los años dos mil. Después otra tendencia se convierte en la nueva obsesión.

Y uno termina preguntándose: ¿cuándo dejamos de usar la ropa que ya tenemos?

La respuesta no siempre es cómoda. Muchas veces tenemos más prendas de las que realmente necesitamos.

En los últimos años, además, se ha vuelto común observar videos de personas mostrando grandes compras de ropa, armarios llenos y paquetes que llegan constantemente. El consumo puede convertirse en entretenimiento. Comprar ya no es únicamente adquirir algo que necesitamos; también puede transformarse en una experiencia que se comparte, se graba y se convierte en contenido.

La prenda dura quizá mucho menos que la emoción de comprarla.

Las cachinas: cuando la ropa tiene una segunda oportunidad

En el Perú, las cachinas y los mercados de ropa de segunda mano forman parte de una realidad que durante mucho tiempo fue mirada con cierto prejuicio. Para algunas personas, comprar ropa usada significaba simplemente buscar algo barato. Pero esa percepción está cambiando.

Hoy muchas personas, especialmente jóvenes, buscan prendas de segunda mano por razones muy distintas. Algunas quieren ahorrar. Otras buscan reducir su impacto ambiental. También están quienes desean encontrar prendas únicas, piezas antiguas o estilos que no se encuentran fácilmente en las tiendas convencionales.

Y luego están quienes simplemente disfrutan de buscar.

Esa es una parte que me parece muy interesante. Comprar en una cachina puede ser una experiencia de exploración. No siempre sabes qué vas a encontrar. Puedes ir buscando una chaqueta y terminar encontrando una falda que no esperabas. Puedes descubrir una prenda con una textura interesante, un estampado peculiar o una silueta que recuerda a otra época.

No todo está ordenado de manera perfecta. A veces hay que revisar, tocar las telas, observar las costuras y tener un poco de paciencia.

Pero quizá allí está precisamente la gracia.

En una tienda convencional, la ropa suele presentarse de manera organizada y predecible. En una cachina, la búsqueda tiene algo de descubrimiento. Es como mirar entre muchas historias distintas y preguntarse cuál de ellas puede comenzar una nueva etapa contigo.

La economía también influye

Sería ingenuo hablar de la ropa de segunda mano únicamente desde la sostenibilidad y olvidar la realidad económica.

En el Perú, muchas personas buscan alternativas más accesibles porque el presupuesto no siempre permite comprar ropa nueva con frecuencia. Una prenda de segunda mano puede ofrecer una posibilidad económica para renovar el armario sin realizar un gasto tan alto.

Y esto no debería verse como algo negativo.

Durante mucho tiempo se ha asociado la ropa usada con una idea de carencia o de menor valor. Pero la realidad es mucho más amplia. Comprar una prenda de segunda mano puede ser una decisión práctica, creativa y consciente.

Además, una prenda barata no necesariamente es una prenda sin valor. A veces una pieza puede tener una buena confección, una tela resistente o un diseño interesante, aunque haya sido usada anteriormente.

Desde mi perspectiva como estudiante de Diseño de Modas, eso también me lleva a pensar en la importancia de observar la ropa más allá de la etiqueta.

¿Qué material tiene? ¿Cómo está confeccionada? ¿Qué tipo de costuras presenta? ¿Se puede reparar? ¿Puede combinarse con otras prendas?

A veces encontramos más información en la propia prenda que en una etiqueta.

La sostenibilidad no debería ser una moda pasajera

En los últimos años se ha hablado mucho de sostenibilidad en la industria de la moda. Y es un tema necesario, aunque también creo que debemos tener cuidado con convertirlo en una simple palabra bonita.

La sostenibilidad no consiste únicamente en comprar una bolsa reutilizable o elegir una prenda con una etiqueta que diga “eco”. También implica preguntarnos cuánto compramos, cuánto usamos y cuánto tiempo conservamos nuestras prendas.

El problema del consumo excesivo de ropa no desaparece simplemente porque una nueva colección utilice una campaña con colores naturales o imágenes de plantas.

Hay que mirar el comportamiento completo.

Si compramos constantemente prendas que usamos pocas veces y luego desechamos, estamos participando en un modelo de consumo que tiene consecuencias. La producción de ropa requiere materiales, energía, agua, transporte y trabajo humano. Cuando una prenda termina rápidamente en la basura, todos los recursos utilizados para producirla también quedan asociados a ese desperdicio.

Por eso las prendas de segunda mano pueden representar una alternativa interesante. No solucionan por sí solas todos los problemas de la industria, pero permiten prolongar la vida útil de la ropa.

Y eso ya es importante.

Una prenda que podría haber sido descartada puede encontrar otra persona que la utilice durante años. Una chaqueta que ya no le sirve a alguien puede convertirse en una pieza fundamental para otra persona. Una falda olvidada en un armario puede volver a formar parte de la vida cotidiana.

La ropa puede tener más de una historia.

Lo vintage y el deseo de encontrar algo diferente

También existe un factor estético. Muchas personas se acercan a las cachinas porque buscan prendas diferentes.

En una época en la que las tendencias pueden producir grandes cantidades de prendas similares, encontrar algo único tiene un atractivo especial. Una chaqueta con un corte particular, una camisa con un estampado que ya no se fabrica o un accesorio que parece pertenecer a otra década pueden convertirse en piezas muy valiosas para quien sabe apreciarlas.

Como dibujante, me atraen mucho los detalles que tienen personalidad. Una prenda puede inspirar una ilustración, una combinación de colores o incluso una nueva idea de diseño.

La ropa de segunda mano puede ser una fuente de inspiración.

No necesariamente para copiarla, sino para observarla. Para preguntarse por qué una determinada silueta funcionaba. Qué materiales se utilizaban. Cómo se resolvían los detalles. Qué colores eran frecuentes en una época.

La moda también puede estudiarse a través de las prendas que han sobrevivido.

Vestirse también puede ser una forma de pensar

Quizá una de las cosas más interesantes de este cambio de hábitos es que algunas personas están empezando a relacionarse con la moda de una manera más consciente.

No significa que todos debamos dejar de comprar ropa nueva. Tampoco creo que sea realista plantearlo de una manera absoluta. La moda también es creatividad, innovación y trabajo. Existen diseñadores, marcas y confeccionistas que desarrollan propuestas interesantes y responsables.

Pero sí podemos pensar antes de comprar.

¿Realmente necesito esta prenda? ¿Con qué otras cosas de mi armario puedo combinarla? ¿La voy a usar más de una vez? ¿La estoy comprando porque me gusta o porque durante unos minutos una tendencia me hizo sentir que debía tenerla?

A veces esas preguntas son suficientes para evitar una compra impulsiva.

Y otras veces, después de pensarlo, quizá decidimos comprarla de todas maneras. También está bien. La conciencia no significa convertir la ropa en una lista de prohibiciones.

Se trata de tomar decisiones con mayor conocimiento.

Las cachinas también tienen estilo

Existe una idea equivocada según la cual comprar ropa de segunda mano significa renunciar al estilo. En realidad, muchas veces ocurre lo contrario.

Las cachinas pueden convertirse en espacios donde una persona construye una identidad propia sin depender completamente de las tendencias. Allí se pueden encontrar prendas que permiten combinar épocas, colores, texturas y estilos.

Una camisa antigua puede llevarse con un pantalón contemporáneo. Una chaqueta de segunda mano puede cambiar completamente un conjunto básico. Una prenda sencilla puede adquirir otra personalidad mediante modificaciones, bordados o ajustes.

Y aquí aparece nuevamente el valor de la creatividad.

La moda no consiste únicamente en comprar. También consiste en combinar, transformar y reinterpretar.

Una persona puede tener un armario pequeño y, sin embargo, crear muchas posibilidades si aprende a mirar sus prendas de otra manera.

Una nueva relación con la ropa

El paso del fastfashion a las cachinas no es necesariamente una sustitución absoluta. No todos los consumidores van a abandonar las tiendas convencionales ni todas las prendas de segunda mano van a convertirse en la solución definitiva.

Pero sí estamos observando un cambio.

Cada vez más personas cuestionan la velocidad del consumo. Algunas buscan ahorrar. Otras quieren encontrar prendas únicas. Otras se preocupan por el impacto ambiental. Muchas combinan todas estas razones.

Y quizá lo más interesante es que la moda comienza a dejar de ser entendida únicamente como una sucesión de tendencias.

Para mí, como estudiante de Diseño de Modas, este cambio resulta especialmente significativo. La ropa puede ser una forma de expresión, pero también una forma de responsabilidad. Cada prenda tiene materiales, trabajo, tiempo y una historia de producción.

Cuando la compramos, decidimos qué tipo de relación queremos tener con ella.

Podemos usarla una vez y olvidarla. Podemos conservarla durante años. Podemos repararla. Podemos transformarla. Podemos regalarla. Podemos comprar una prenda que ya tuvo otra vida y darle una nueva oportunidad.

La moda no termina cuando una prenda sale de una tienda.

Quizá allí comienza otra parte de su historia.

El futuro también puede estar en volver a mirar lo que ya existe

Me parece interesante que, en una época obsesionada con lo nuevo, muchas personas estén descubriendo el valor de lo usado. No como una simple nostalgia, sino como una posibilidad.

Tal vez el futuro de la moda no consista únicamente en producir más y más prendas, sino también en aprender a aprovechar mejor las que ya existen.

Las cachinas, los mercados de segunda mano y las tiendas vintage representan una forma distinta de relacionarnos con la ropa. En ellas hay economía, creatividad, memoria y, cada vez más, conciencia ambiental.

No se trata de idealizarlas. También existen problemas y desafíos relacionados con la calidad, la higiene, la procedencia y la gestión de los residuos textiles. Pero tampoco debemos ignorar las oportunidades que ofrecen.

En un mundo donde la ropa puede producirse y desecharse a una velocidad enorme, elegir una prenda de segunda mano puede ser una manera sencilla de detenerse y mirar un poco más.

Mirar la tela.

Mirar la confección.

Mirar la historia.

Y preguntarnos si realmente necesitamos algo nuevo o si, quizás, ya existe algo esperando una segunda oportunidad.

La moda siempre ha cambiado. Cambian los colores, las siluetas, los materiales y las tendencias. Pero quizá uno de los cambios más importantes de nuestra época no esté solamente en lo que usamos, sino en la manera en que decidimos consumir.

Entre el fastfashion y las cachinas existe una tensión que refleja muy bien nuestro tiempo: queremos novedades, pero también comenzamos a preocuparnos por las consecuencias de consumir demasiado. Queremos vestir con estilo, pero cada vez más personas comprenden que el estilo no depende de comprar constantemente.

Y, desde mi mirada como escritora, dibujante y estudiante de Diseño de Modas, creo que allí aparece una posibilidad muy interesante: entender la moda no solo como una industria que produce prendas, sino como una forma de relacionarnos con los objetos, con el trabajo, con el ambiente y con nuestra propia identidad.

Quizá una prenda de segunda mano no sea simplemente una prenda que alguien dejó de usar.

Quizá sea una historia que todavía no ha terminado.

Y quizá aprender a vestirnos con más conciencia no signifique renunciar a la moda, sino empezar a vivirla de una manera más creativa, más personal y, por qué no, un poco más responsable.