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Realizan federadas cienfuegueras actividades para conmemorar el natalicio de Fidel Castro 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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El reconocimiento a las féminas más destacadas en las labores comunitarias y en los procesos políticos «El Fidel que Vive en mí» y «Mi barrio por la Patria», caracterizan el programa de actividades de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos, para conmemorar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC, explicó en exclusiva para la Radio que a propósito de la efeméride diseñaron un programa de acciones desde noviembre del último año fortalece el trabajo en bloques, delegaciones y Casas de Orientación a las Mujeres y las Familias, de todos los municipios.

En día cercanos al 13 de agosto, las federadas sureñas intensifican sus actividades con las instituciones que sostienen vínculos de trabajo con la organización femenina, realizan intercambios generacionales, desfiles de moda y declaran patios con la condición 66 Aniversario  a los que más aporten a la producción de alimentos.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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