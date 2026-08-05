Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Impulsan transición energética para las telecomunicaciones en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Las labores encaminadas al cambio de matriz energética para sostener los servicios de telecomunicaciones en la provincia avanzan con el objetivo de proporcionar energía a los centros telefónicos de todos los municipios cienfuegueros.

Ramón Fajardo, jefe del Departamento de Inversiones en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en el territorio, aseveró que durante el mes de abril concluyeron en tiempo récord la colocación de ocho kits fotovoltaicos para asegurar la telefonía fija en zonas claves del territorio sureño.

El funcionario significó que actualmente prosiguen las faenas gracias a donaciones de China, aportes del Gobierno y vínculos con el sector no estatal, pues existen trabas para las contrataciones con las empresas extranjeras debido a la guerra económica contra la nación.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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