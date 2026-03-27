Reciben en Cienfuegos sistemas fotovoltaicos para sostenimiento de telefonía fija cuando falta la electricidad

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En la provincia recibieron los sistemas fotovoltaicos destinados a sostener el funcionamiento de la telefonía fija en varias zonas del territorio sureño cuando falta el flujo eléctrico y también será de beneficio para los clientes con Nauta Hogar.

Ramón Fajardo González, jefe del Grupo de Proyectos del Departamento de Inversiones en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, explicó que estos sistemas fotovoltaicos constan de dos Kilowatts de potencia.

Por esa razón, serán instalados en sitios donde sean eficaces y es el caso del equipamiento de telefonía tradicional o de cable, pues estos los paneles solares no cubren la demanda de energía de una radiobase para los móviles, puntualizó.

Para agilizar el proceso de instalación avanzaron en la evaluación de los sitios donde serán instalados, con estudio de mesa y los trabajos correspondientes en cada terreno, y hoy laboran en los procesos jurídicos legales para comenzar la instalación, aseveró.

Los sistemas fotovoltaicos que instalarán en Cienfuegos para el funcionamiento de los teléfonos fijos preceden de la donación realizada por China a la Unión Eléctrica, en Cuba, y cubre el día y parte de la noche, ante los prolongados apagones vividos en la actualidad.