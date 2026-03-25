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Cienfuegos / Deporte

Convocan a evaluaciones finales para practicar Gimnasia Rítmica en Cienfuegos

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
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El colectivo de profesores de gimnasia rítmica de la EIDE Provincial Jorge Agostini Villasana convoca este jueves a las pruebas finales de captación para practicar el deporte.

«Necesitamos otro encuentro con las niñas que ya fueron evaluadas hace dos semanas y si alguna no pudo estar ese día, tendrá una nueva oportunidad», declaró la entrenadora Yaimara Víctores Castillo.

La cita será en el gimnasio de la institución deportiva a la 1:00 p.m. y las pequeñas deben presentarse con truza y su tarjeta de menor.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

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