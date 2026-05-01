🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Noticias

Los trabajadores de la Refinería de Cienfuegos presentes en el desfile por el 1ro de mayo

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

Los trabajadores de la Refinería Cienfuegos  desfilaron en la plaza polivalente de la ciudad de Cienfuegos por la paz, la soberanía y la Patria, este primero de mayo.

Alejandro Pérez, comunicador de la industria, dijo que desde la madrugada, sus compañeros acudieron al malecón cienfueguero para organizar las iniciativas y mostrar la réplica de la chimenea que muestra cuando están en plena producción.

Los obreros del petróleo refrendaron que el compromiso diario para mantener viva la industria energética cubana porque reconocen que constituye una trinchera esencial en la defensa de la independencia nacional.

Reiteró que la presencia de los refineros en la plaza no resultó un acto aislado, sino la expresión visible de una conciencia colectiva que entiende la importancia de su quehacer para la economía y la sociedad.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Realza valores autóctonos Jornada de la Cultura de Cumanayagua

Realizarán espacio cultural Sábado del Libro en Cienfuegos

Vivienda localizada en el Paseo del Prado, de Cienfuegos, ganadora del Premio Provincial de Conservación 2023. / Foto: cortesía de la Oficina del Conservador

Inmuebles de Cienfuegos nominados a Premios nacionales de Conservación y Restauración

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *