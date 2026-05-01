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Los trabajadores de la Refinería Cienfuegos desfilaron en la plaza polivalente de la ciudad de Cienfuegos por la paz, la soberanía y la Patria, este primero de mayo.

Alejandro Pérez, comunicador de la industria, dijo que desde la madrugada, sus compañeros acudieron al malecón cienfueguero para organizar las iniciativas y mostrar la réplica de la chimenea que muestra cuando están en plena producción.

Los obreros del petróleo refrendaron que el compromiso diario para mantener viva la industria energética cubana porque reconocen que constituye una trinchera esencial en la defensa de la independencia nacional.

Reiteró que la presencia de los refineros en la plaza no resultó un acto aislado, sino la expresión visible de una conciencia colectiva que entiende la importancia de su quehacer para la economía y la sociedad.