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Economía

Alerta Banco Popular de Ahorro de Cienfuegos modos de estafas finacieras

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Facilita extracción en efectivo Banco Popular de Ahorro en Cienfuegos
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El Banco Popular de Ahorro, de Cienfuegos, comparte en su sitio oficial de Facebook sobre nuevos modos usados para las estafas financieras con “el empleo de la inteligencia artificial para imitar voces, rostros y formas de escribir de personas cercanas”.

El post enfatiza en la existencia de víctimas que son engañadas entregan a los estafadores datos personales y hasta el control de cuentas bancarias, pues confiaron en mensajes o llamadas con tendencia a igualar voces auténticas.

Entre las modalidades más frecuentes sobresalen las llamadas con voces clonadas pidiendo dinero “urgente”, mensajes que imitan la forma de escribir de un ser querido, videos manipulados para aparentar legitimidad, destacan en la inforamación oficial.

Asimismo, entre las técnicas maliciosas utilizadas como estratagema para robar dinero electrónico mediante engaños también solicitan transferencias desde perfiles falsos que parecen reales.

El perfeccionamiento de las estafas llega mediante los ladrones que estudian la llamada “ingeniería social” donde tocan la sensibilidad humana, por eso ante cualquier duda, lo ideal es una llamada real o a video llamada a la persona que pide dinero, y luego una denuncia a la policia.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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