Cienfuegos

Impacta Ley de Notariado en ejercicio de la abogacía en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Servicios-de-los-bufetes-colectivos.
La Ley de Notariado, en vigor desde enero del presente año, repercute en el ejercicio de la abogacía a través de los trámites en diversos asuntos que, ante instancias notariales, realizan  especialistas de Bufetes Colectivos Cienfuegos.

Anilsie Alejos Garea, subdirectora técnica provincial de dicha entidad jurídica, aseveró que cuentan con la asistencia de una notaria solo para las diligencias encaminadas por abogados.

Hasta la fecha, entre las gestiones más recurrentes destacan las adjudicaciones hereditarias, contratos de gestión, sobre todo compraventas, donaciones y permutas de inmuebles, y los asuntos en materia de familia, acotó la especialista.

Ese ámbito resaltan además las solicitudes de pactos matrimoniales, por los tipos de regímenes existentes en la actualidad, comunidad de bienes, bienes separados y mixtos, que pueden pactarse previo al otorgamiento de la Escritura de Matrimonio.

Alejos Garea detalló que predominan las solicitudes de copias de escrituras, los consentimientos para viajes de menores y delegaciones voluntarias, concernientes al cuidado de los pequeños ante la salida temporal de los padres al exterior.

Los abogados cienfuegueros gestionan otros asuntos notariales como las declaratorias de heredero para la verificación de los beneficiaros ante ausencia del otorgamiento de bienes en testamento, así como la socio-afectividad para decisiones finales.

Bufetes Colectivos Cienfuegos amplía la gama de servicios y perfecciona su quehacer, siempre con la mirada en el acompañamiento letrado a quienes requieran dirimir asuntos judiciales, y con el rigor tras la implementación de la Ley de Notariado.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

