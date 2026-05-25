📹 El hombre cuya voz se volvió patrimonio de Cienfuegos – Humberto Albanés

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José Humberto Albanés López no fue solo un locutor: fue la voz identitaria de Cienfuegos, el maestro de generaciones y el cómplice de las noches con su programa Para ti. Durante 64 años acarició el micrófono de Radio Ciudad del Mar, formó a decenas de locutores y, en 2009, su propia voz fue propuesta como patrimonio cultural de la provincia. En este episodio de Memorias de la Perla, Carmen Ortiz teje el homenaje definitivo a un hombre callado, de bondad infinita, que cada mes reunía a vecinos y artistas en su peña de Pueblo Grifo. Dale play y déjate abrazar por el recuerdo de Humberto. Al final, escucharás su voz recitando La hilandera, de Andrés Eloy Blanco.