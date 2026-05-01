Reciben trabajadores de Etecsa en Cienfuegos altas condecoraciones sindicales

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Juan Matías Montes de Oca Suárez, telecomunicador cienfueguero con cincuenta y nueve años de servicio ininterrumpidos, recibió la Orden Lázaro Peña de Primer Grado, una de las más altas condecoraciones otorgadas por la Central de Trabajadores de Cuba.Asimismo, en el acto realizado en el Club Cienfuegos durante la jornada del jueves condecoraron a Beatriz Hernández Cabrera, ejecutiva del Centro de Atención Telefónico, con la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado.

Hernández Cabrera comenzó su vida laboral en Correos, luego consolidó su hacer al frente de varias estructuras de base del Sindicato y hoy suma treinta años en el sector de las Comunicaciones de manera continuada.

Montes de Oca constituye referente en el mundo de las telecomunicaciones en el país, porque exhibe una amplia hoja de labores en el restablecimiento de los territorios afectados por el paso de los huracanes en toda Cuba, y en estos menesteres estuvo también en Granada.

A Juan Matías le nombran con cariño «El Vara», en alusión a su alta estatura, y en condición de trabajador reincorporado al sector luego de su jubilación, pone todo su empeño en trasmitir a la joven generación su experiencia en materia de planta exterior.

El currículum de este hombre insignia en el área de las telecomunicaciones recoge, además, misiones internacionalistas en Angola y Nicaragua y valiosos desempeño en el liderazgo de los equipos encargados de los quehaceres en el terreno.

El único lugareño que recibió la Orden Lázaro Peña Primer Grado en el presente año, agradece a su colectivo,.a la Patria, al Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, en Cienfuegos, y en especial a su esposa Regla Olimpia Cedeño, pues la considera una compañera excepcional que facilita su trabajo.