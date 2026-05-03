🎧 Atienden en hospitales de Cienfuegos a víctimas de accidente masivo de tránsito ocurrido este 3 de mayo

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(Fotos: Miguel Adrián Rodríguez)

Alrededor de las 2:40 a.m. de este domingo, un ómnibus Yutong que realizaba el trayecto desde La Habana con destino a la provincia de Guantánamo sufrió un accidente masivo de tránsito en la autopista nacional, en el tramo conocido como Puente de las Cajas entre el kilómetro 172 y 176 de la autopista.

En el transcurso de este domingo, autoridades sanitarias actualizaron acerca del estado de salud de los 48 lesionados.

La doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima de Cienfuegos informó sobre el fallecimiento de Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años de edad, natural de la provincia de Guantánamo.

Se mantienen 3 pacientes reportados de graves y uno crítico, todos estables.

Mientras, el doctor Ian González Ramos, director del Hpu Paquito González Cueto explicó que los menores accidentados muestran una favorable evolución y los dos casos evaluados en Villa Clara no presentan complicaciones.

En el caso de la menor que recibe cuidados en la Terapia Intensiva por una hemorragia subaracnoidea, actualmente su estado clínico se mantiene estable.

Se reportan 48 heridos, de ellos siete menores y tres lactantes, quienes reciben atención en hospitales de Cienfuegos. Hay tres pacientes en código rojo.

No se reportan fallecidos.

🎧Escuche declaraciones de la doctora Ling Denisse Santeiro, directora del hospital general universitario Dr Gustavo Aldereguía Lima, sobre la atención a los heridos.

(Con información de la periodista Mayelín del Sol)