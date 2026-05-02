Cuba denuncia amenazas de EEUU a niveles peligrosos sin precedentes

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El jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy ante la comunidad internacional que el presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra la nación caribeña a una escala peligrosa y sin precedentes.

En un mensaje en X, Díaz-Canel, declaró que “la comunidad internacional ha de tomar nota” y, junto al pueblo estadounidense “determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

Todo ello, desenmascaró el mandatario cubano, “para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”.

En contraposición, Díaz-Canel, reafirmó la respuesta de su país, bajo la máxima de que la Patria se defiende, “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”.

En iguales términos se expresó hoy el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien reiteró la denuncia de su país sobre las nuevas declaraciones y medidas del gobierno de Estados Unidos que elevan la agresión contra la nación caribeña a niveles peligrosos.

En una publicación en X este sábado, el titular de Relaciones Exteriores de la isla argumentó su denuncia luego de conocerse la víspera la nueva amenaza clara y directa de agresión militar, emitida por el presidente de EEUU, a continuación de haber reforzado aún más el bloqueo económico.

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana dijo que tal hostilidad ocurre “sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera”.

Rodríguez reafirmó que los cubanos “no nos dejamos amedrentar” y recordó la respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución demostrado masivamente este Primero de Mayo.

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono de sus amenazas contra Cuba al declarar en Florida su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato”. En la misma jornada, ya había aumentado las medidas coercitivas contra el país caribeño.

Prensa latina reportó que durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, el inquilino del Despacho Oval, dijo que se encargará de Cuba, pero primero concluirá su guerra en Irán, porque le gusta “terminar el trabajo”.

El mandatario republicano dijo que tal vez envíe el portaaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91.44 metros) de la costa (con el claro objetivo de intimidar) y en esa circunstancia espera que le dirán en Cuba “muchas gracias, nos rendimos”.

Ello provocó la inmediata y firme respuesta de Cuba.