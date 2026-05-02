Realiza ANAP cienfueguera actividades por su aniversario 65

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La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia de Cienfuegos, ganadora de la sede del acto Nacional por el Día del Campesino, intensifica a la entrada del mes de mayo, las actividades para saludar la efeméride que reúne fechas históricas como los aniversarios 65 de su constitución, el 67 de la Primera Ley de Reforma Agraria y el 80 del asesinato del líder del sector, Niceto Pérez.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la ANAP, declaró a la Radio que como saludo al 17 de mayo en las comunidades rurales continuarán realizando los encuentros denominados Mi barrio por la Patria y que hasta finalizar el año, todos los sábados participarán campesinos, cooperativistas y sus familiares en trabajos voluntarios en la producción de alimentos.

Explicó que para la semana entrante están previstos donativos de productos del agro a instituciones de la salud en la totalidad de los municipios cienfuegueros y visitas para el intercambio de experiencias con los dos Héroes del Trabajo de la República de Cuba pertenecientes al sector anapista en Cienfuegos, Manuel Rodríguez Oquendo y Miraldo Mir López.

Centran las acciones en Cienfuegos por el Día del Campesino, el cumplimiento del plan de ingreso monetario a la organización; inauguración de campiñas pioneriles; talleres sobre aplicación de técnicas agroecológicas; la constitución de comités de base de la Unión de Jóvenes Comunista; actualización de los sitiales históricos y competencias de pesca, dominó y de béisbol.

Completan el programa, los intercambios con exdirigentes de la organización; visitas a tarjas y monumentos; activos de jóvenes campesinos y la entrega de la condición Aniversario 65 de la ANAP a centros, fincas, productores y organismos sobresalientes.