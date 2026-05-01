El Triángulo de la confianza dedica la emisión del Primero de Mayo a compartir con dos trabajadores destacados: Genara Padilla Jiménez, con una reconocida labor en el movimiento sindical, distinguida con la Orden Lázaro Peña de Segundo Grado, y Juan Matía Montes de Oca, con una amplia trayectoria en el sector de las Comunicaciones, agasajado con Orden Lázaro Peña de Primer Grado.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →