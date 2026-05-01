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El Triángulo de la confianza dedica la emisión del Primero de Mayo a compartir con dos trabajadores destacados: Genara Padilla Jiménez, con una reconocida labor en el movimiento sindical, distinguida con la Orden Lázaro Peña de Segundo Grado, y Juan Matía Montes de Oca, con una amplia trayectoria en el sector de las Comunicaciones, agasajado con Orden Lázaro Peña de Primer Grado.