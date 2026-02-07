Compartir en

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, convocó a organizaciones del territorio con mayor impacto en la producción de bienes y prestación de servicios, para conocer las medidas implementadas en cada caso, ante la compleja situación energética que afronta el país.

Enfatizó en la necesidad de mantener los servicios básicos de Salud, potenciar el ahorro de energía eléctrica en aquellos circuitos que protegen las instituciones hospitalarias -tanto en el sector residencial como estatal-, así como cumplir con la indicación de cero consumo durante el fin de semana en organismos que puedan reajustar sus servicios de lunes a jueves.

Rodríguez Armada indicó definir cuál es el transporte que debe mantenerse vital en los diversos centros laborales de la provincia, concluir la instalación de sistemas fotovoltaicos entregados a trabajadores de la Educación y la Salud, además de fortalecer el trabajo comunitario ante la suspensión de eventos deportivos y culturales en Cienfuegos.

Ante todo, dijo la Gobernadora, la población tiene que estar bien y permanentemente informada de las medidas que se adopten de acuerdo con las circunstancias y los medios de comunicación provinciales y municipales deben reajustar sus programaciones para cumplir con este encargo.

A continuación, una reseña de las principales medidas. Este lunes 9 de febrero, la radio y la televisión provinciales ofrecerán programas informativos para ampliar las medidas adoptadas, con la participación de directivos de las diferentes organizaciones.

SALUD PÚBLICA

La doctora Eyleen Palmero Díaz, Directora de Gestión Sanitaria en la Dirección General de Salud, aseguró que se mantendrá vitales los servicios del Programa Materno Infantil, Oncología y Hemodiálisis, con la posibilidad de ingresar a los pacientes que precisen de este último y se les dificulte la movilidad hacia la institución hospitalaria que brinda la asistencia.

Se posponen las cirugías, para solo atender aquellas de urgencia y se garantiza esta especialidad en el caso de los niños. Se atenderán con prioridad pacientes con ventilación domiciliaria, quienes emplean sistemas alternativos para la generación de electricidad, así como el transporte sanitario permanecerá activo.

La atención primaria de Salud cobra relevancia en estas condiciones, hacia la cual se moverán especialistas y consultas, atenciones de continuidad y el trabajo en el terreno. Se insistió en las dificultades que puedan presentarse con el traslado de personal sanitario, aunque asegurarán cuatro ómnibus para apoyar su transportación a instalaciones de salud

El servicio de Medibus para turnos médicos sólo funcionará a Santa Clara y La Habana (con tres salidas durante la semana hacia la capital).

TRANSPORTE

Roberto Fabelo Martínez, director de la Empresa Provincial de Transporte dijo que se mantendrá un ómnibus para los servicios funerarios, se retoma la vitalidad en diez puntos de embarque del territorio, con un horario comprendido entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, todos los días y se exigirá la obligatoriedad de parar en estos sitios a los vehículos estatales para contribuir con la transportación de pasajeros.

Quedan suspendidas las salidas de transporte intermunicipal y rural, así como el cruce de la bahía mediante patanas, hasta que la situación permita retomarlos.

Por su parte, Pedro Avellanes Espinosa, director de la UEB Ómnibus Nacionales, en Cienfuegos, anunció que habrá una sola salida hacia La Habana, en el horario de las 11.50 de la noche, con regreso a la provincia a las 6 y 15 de la mañana.

Se realizarán coordinaciones con organismos que tengan que realizar gestiones fuera de la nuestra para que contribuyan en aportar capacidades e incluir pasajeros con interés de moverse hacia esos destinos. Quedan canceladas las listas de espera y suspendidas las reservaciones.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En el caso de este vital servicio y según el ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, se garantizará la conducción del agua según se tiene diseñado en Cienfuegos, con la calidad para el consumo humano y de acuerdo con la estrategia de trabajo que se discute cada mañana en la Empresa Eléctrica para hacer coincidir ambas prestaciones.

El servicio de agua en pipas podrá sostenerse de acuerdo con las circunstancias, es decir la disponibilidad de combustible que tenga la organización, como mismo se verá limitada la limpieza de fosas y desobstrucciones, según la urgencia en ambos casos.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (pan y dulces)

Informó en rueda de prensa, Magalis Torres Abreu, directora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) que se mantienen activados los hornos -y con la requerida racionalidad para no incrementar gastos- en las panaderías-dulcerías enclavadas en circuitos que protegen a las unidades hospitalarias en el municipio de Cienfuegos.

En el resto se activan los hornos con leña para poder entregar el pan normado en días alternos. Están priorizadas aquellas líneas cooperadas -privados-estatales u otras- como mismo defenderán la producción y venta de pan liberado en unidades de gran producción y que significan una garantía para muchos cienfuegueros.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En coincidencia con lo anunciado en el espacio Mesa Redonda por el titular de este organismo, Jorge Antonio Rodríguez Peña, director de Trabajo y Seguridad Social, en Cienfuegos, dejó claro que las medidas adoptadas fueron concebidas para proteger a los trabajadores, quienes tendrán la posibilidad, siempre que sea posible, de aplicar el teletrabajo, así como el trabajo a distancia.

Deben liquidarse las vacaciones a quienes acumulen 30 días o más, ajustar los horarios de entrada y salida de acuerdo con las posibilidades de movilidad que tengan las personas encargadas de las diferentes actividades para no afectar salario, además de aplicar lo refrendado en el Código del Trabajo para la reubicación e interrupción, si así fuera necesario.

De aplicarse estas variantes, tener en cuenta la necesidad de fuerza laboral en actividades como la agricultura y la higienización de comunidades.

Enfatizó el directivo en evaluar aquellos centros en que habrá que laborar de lunes a jueves, los que permanecerán cerrados desde el viernes y fin de semana, sin consumo de energía, hasta la madrugada del lunes, en el horario de las cinco de la mañana.

SERVICIOS COMUNALES

Oileder Tardío Rodríguez, director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, explicó que la recogida de desechos sólidos se mantendrá con medios alternativos y pidió a la población que ante la ausencia de medios mecanizados no deben llevarse a sitios públicos restos de podas de árboles, de la construcción u otros que representen grandes volúmenes, difíciles de manejar por el personal encargado de la higienización habitual.

Se atenderán con prioridad los servicios funerarios, aunque queda suspendido el traslado de cadáveres fuera de la provincia de Cienfuegos de comprobarse que estuvieron radicados en el territorio hasta el momento de fallecer, de igual manera se elimina la cremación fuera de los límites provinciales.

ACTIVIDAD DE COMERCIO

En representación del Grupo Provincial de Comercio, compareció Águedo Madruga Torreira, director Comercial de esa actividad, quien aclaró que las bodegas y comercios reajustan su horario de siete de la mañana a dos de la tarde.

Existen garantías para sostener la actividad en los Sistemas de Atención a la Familia (SAF) y merienda escolar. La cocción de alimentos se realizará con fogones de leña.

La canasta familiar normada tendrá los productos que se aprueben por decisión y balance nacional y podrá tener un alto componente, según lo que se sea capaz de producir en los municipios y comunidades.

ACTIVIDAD BANCARIA

El subdirector provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Cienfuegos, Reinier Dévora Mira, confirmó que las sucursales prestarán servicios de 9 de la mañana a una de la tarde, siempre que haya disponibilidad de energía eléctrica. En aquellos municipios donde existen condiciones para el uso de fuentes renovables, podrán alargar el horario de atención al público.

En todos los casos, aseguró, se atenderán los requerimientos de los clientes de acuerdo con las prestaciones habituales de BPA. Los sábados ya no trabajarán las sucursales que deben cerrar y contribuir con el ahorro energético, según indicaciones para todo el país.

Se mantiene como una prioridad la atención al pago de los jubilados en las fechas previstas, según calendario publicado en los diferentes medios.

EMPRESA ELÉCTRICA

El ingeniero Ranse Felipe Sosa, director general de la Empresa Eléctrica Provincial dijo que se trabaja según el plan de inversiones aprobado para el territorio.

Insistió en el uso eficiente del recurso y el ahorro del mismo en los circuitos que protegen centros hospitalarios y confirmó que hasta el momento se mantendrá la programación de Disparo Automático de Frecuencia (DAF) donde se encuentra establecida y como se realiza la rotación aprobada.

TURISMO

En el caso del turismo en Cienfuegos se compactan zonas hoteleras (hoteles La Unión y hostal Palacio Azul, Pasacaballo y Faro Luna), el resto de las instalaciones funcionarán con normalidad,la inversión del “Jagua” continúa según lo previsto, además de continuar con la habitualidad la sucursal Palmares y Campismo en la provincia, de acuerdo con lo informado por Yuri Quevedo Pupo, delegado del sector.

CIMEX

Enis Herrera Pérez, especialista de Combustible en CIMEX Cienfuegos refirió las medidas anunciadas en el espacio Mesa Redonda:

Hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en CUP y la comercialización de combustible Diésel en USD a la población.

Se implementará a partir del día 7 de febrero la plataforma Ticket en los servicentros destinados al expendio de combustibles en USD para la gasolina B90 y B94, con el objetivo de organizar el proceso y lograr satisfacer a la mayor cantidad de clientes. El límite de combustible a adquirir es hasta 20 litros cada vez que se inscriban en la plataforma y el cliente contará con 24 horas para consumir su turno una vez notificado.

En la medida que las condiciones de disponibilidad de los combustibles lo permitan, se restablecerá paulatinamente su comercialización liberada.

AGRICULTURA

Adrián Ortiz Ramírez, subdelegado de la Agricultura en Cienfuegos, explicó que las empresas municipales del sistema tienen la orientación de incrementar la producción de leña y carbón vegetal para satisfacer la demanda estatal y de la población.

Se debe aprovechar la capacidad de carga en cada territorio para asegurar el movimiento de productos, con garantía para las ferias agropecuarias y reagrupar las rutas de distribución de leche, según las características de cada municipio.

Se reagrupa una masa que supera los 20 mil animales que reciben el agua en pipa, activan losas sanitarias para el sacrificio y evitar el traslado hacia la Empresa Cárnica, en Palmira, así como diseñan estrategias para asegurar la distribución del alimento a unidades pecuarias con cerdos y aves.

EDUCACIÓN

Por su parte, Lionel Meneses Gómez, director provincial de Educación, anunció la continuidad de los procesos docentes en la primera infancia, educación especial y primaria, en este último caso con dos sesiones donde las condiciones así lo permitan.

Habrá flexibilidad en cuanto al horario de entrada y salida de las escuelas, al tener en cuenta la movilidad y las facilidades que existan para lograr la adecuada.

Evaluarán diariamente la entrega de la merienda escolar y el almuerzo en los centros seminternados.

La secundaria básica aplicará las variantes ya probadas durante la COVID, con doble sesión donde las condiciones así lo permitan y evalúan cómo garantizar el movimiento de profesores hacia los diferentes centros, teniendo en cuenta que la demanda para sostener este servicio es de 39 ómnibus en la provincia de Cienfuegos.

Preuniversitario ya desconcentra a los alumnos, de igual manera la Escuela Pedagógica, se mantendrá la asistencia y preparación en grados terminales debido a que deben presentarse a los exámenes de ingreso para la Universidad.

La enseñanza técnico-profesional tiene las indicaciones precisas para impartir clases en las instituciones o incorporar a los alumnos a las prácticas en centros de producción, según sea el caso.

Por último, orientó adecuar los sistemas evaluativos según las variantes aplicadas en las enseñanzas y centros docentes.

RESUMEN

Al finalizar el encuentro, Yolexis Rodríguez Armada, orientó informar a la población de las medidas que se adopten en cada organismo, definir prioridades, así como trasmitir confianza y mostrar empatía para dar soluciones a las inquietudes de los cienfuegueros.

