🎧Triángulo de la confianza: Protección a trabajadores y funcionamiento de Servicios Comunales en situación energética actual

Oileder Tardío, y Jorge Rodríguez, directores provinciales de la Empresa de Servicios Comunales, y de la dirección de Trabajo y Seguridad Social, informan en el Triángulo de la confianza sobre las medidas que aplican en ambos sectores a propósito de la aguda situación con el abastecimiento de combustibles en el país.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →