🎧Triángulo de la confianza: Protección a trabajadores y funcionamiento de Servicios Comunales en situación energética actual

Oileder Tardío, y Jorge Rodríguez, directores provinciales de la Empresa de Servicios Comunales, y de la dirección de Trabajo y Seguridad Social, informan en el Triángulo de la confianza sobre las medidas que aplican en ambos sectores a propósito de la aguda situación con el abastecimiento de combustibles en el país.

