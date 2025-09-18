🎧 Escúchenos en audio real

Desarrolla actividades por su décimo aniversario Unión de Informáticos en Cienfuegos

Marcia Silva Llano
Ferias tecnológicas, entrenamiento e iniciación en robótica, talleres y formulación de proyectos, están entre las principales acciones que conforman el programa de actividades para saludar el X Aniversario de la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos, por conmemorarse el 18 de diciembre.

Gisela Díaz García, presidenta de la Unión en Cienfuegos dijo a la Radio que en este mes de septiembre las acciones se concentran en intercambios con las delegaciones; una feria tecnológica; realización de los talleres con infantes hasta los 14 años de edad para mostrar el funcionamiento de KIT de robótica y presentar la edición del Encuentro Nacional de Soberanía Tecnológica y Transformación Digital.

La también Titular del Proyecto de Desarrollo Local Jagua BIT, relacionado con la informática, explicó que actualmente la unión sureña agrupa a 360 miembros altamente calificados, en 25 delegaciones creadas en todos los municipios cienfuegueros y en empresas como Refinería, la Eléctrica y la Universidad.

En octubre y noviembre, acotó, continuarán las actividades, que irán alternándose con los servicios que prestan, como de capacitación, entrenamientos básico, medio y avanzado; desarrollo de sistemas informáticos; el mantenimiento a estaciones de trabajo;  diseños y configuración de ciber seguridad.

