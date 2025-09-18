Prioriza Banco Popular de Ahorro en Cienfuegos pago a jubilados

Compartir en

Las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA), de Cienfuegos, mantienen hasta el próximo 24 de septiembre la prioridad para el pago a los jubilados, proceso que inició el miércoles último y continúa en esta jornada con el segundo grupo.

Leydi González Mederos, especialista del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial del BPA, aseveró que luego de la apertura de las entidades, en las tres primeras horas de servicio, ofrecen atención personalizada a los pensionados, en los cajeros automáticos y oficinas.

González Mederos, enfatizó que el banco garantiza el efectivo para la entrega del monto total de sus pensiones, tanto a quienes cobran por la nómina electrónica, como a titulares de tarjeta magnética, con posibilidades de acceso al cajero automático.

Asimismo, significó como otra de las opciones el uso de la caja extra en todas las sucursales, como alternativa ante la falta del fluido eléctrico, a causa de la contingencia energética.

El pago de la Seguridad Social en Cuba se emite con un mes de antelación por lo que el actual corresponde a octubre, el segundo desembolso después del incremento parcial de las pensiones.