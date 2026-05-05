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🎧Triángulo de la confianza: Arsenio «Yuyo» Morejón, más de cuatro décadas en Radio Ciudad del Mar

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Arsenio Morejón Sánchez, conocido cariñosamente como el «Yuyo», quien ha dedicado gran parte de su vida a la  radio, es el invitado al programa El Triángulo de la confianza, como parte de la celebración por el aniversario 90 de Radio Ciudad del Mar que se festeja el 1 de julio de este año.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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