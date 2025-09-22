🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Accidente masivo en Ranchuelo, Villa Clara, deja 49 heridos

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
Un total de 43 personas reciben atención médica tras resultar lesionadas en un accidente entre dos ómnibus, ocurrido este lunes en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara.

El Teniente Coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, precisó que hasta el momento no se reportan fallecidos.

De la cifra de heridos hay nueve menores que se atienden en el hospital pediátrico José Luis Miranda; mientras, en el hospital Arnaldo Milian Castro reciben atención médica 40 adultos, de los cuales dos están reportado de graves.

De acuerdo con el jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, el accidente ocurrió en la carretera a Esperanza, a dos kilómetros del consejo popular La Esperanza del municipio Ranchuelo, e implicó a un vehículo Yutong (chapa 121284), y una guagua Diana (027011), además de un carretón de caballo.

Explicó que el ómnibus Yutong iba a recoger el turno de trabajadores de Farmacuba en Esperanza, cuando se impactó contra un ómnibus Diana de la Base de Ranchuelo, que realizaba un viaje desde San Juan hacia Santa Clara.

Están presentes en el lugar Susely Morfa González, Primera Secretaria del Comité Provincial Partido Comunista de Cuba, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara.

Además, se encuentra el Sistema Integrado de Urgencias Médicas, los bomberos y otras fuerzas del Ministerio del Interior, que investigan las causas del accidente.

