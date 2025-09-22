Anuncia Etecsa afectaciones a telefonía móvil y fija 

Compartir en

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba anuncia afectaciones en algunos servicios de telefonía celular y fija, entre las 12 de la noche y las seis de la mañana del 23 de septiembre, a causa de trabajos técnicos programados en plataforma móvil. ️

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing en la División Territorial de la Etecsa, en Cienfuegos, informó que las acciones forman parte de la estrategia de modernización tecnológica empresarial. El funcionario aseveró que en esta ocasión trabajarán en las numeraciones que comienzan desde el 505 hasta el 508 y los celulares con 53, 54 y 63.

Asimismo, instó a mantenerse informados a través de los perfiles institucionales en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu, y los medios de comunicación social que ofrecen detalles de interés para los usuarios, sobre las mejoras realizadas en la red de telecomunicaciones.