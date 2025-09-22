🎧 Triángulo de la confianza: Salud escolar

🎧 Escúchenos en audio real

Sobre salud escolar se habla en la emisión del lunes 22 de septiembre del Triángulo de la confianza, con la presencia de la Máster Miriam Martín Castillo, metodóloga que atiende esta actividad en la Dirección General de Educación, y la doctora Darehyne Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

