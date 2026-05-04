Anuncian concurso Bombero voluntario soy

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La Gerencia de Seguridad, higiene y ambiente junto al Comando de Bomberos de la Refinería Cienfuegos SA. convocan al concurso provincial Bombero voluntario soy dedicado a la celebración de la edición sesenta de la Semana Nacional de Protección contra incendios.

Alumnos de la educación primaria, secundaria y educación especial podrán expresar a través de la literatura y las artes plásticas, su reconocimiento a la valiente labor de los bomberos por contribuir con la protección de vidas humanas y bienes del estado.

Las obras deben entregarse antes del 12de mayo en la oficina de asuntos públicos de la Empresa CUPET con los datos del concursante que podrá abordar cuentos, poesía y décimas en menos de cinco cuartillas escritas con letra legible.

Entre el 11 y 15 de mayo acontecerá la Semana de protección contra incendios y el certamen será premiado en Cienfuegos el día dedicado a las nuevas generaciones durante esa celebración, refirió el equipo de comunicación de la industria refinera.