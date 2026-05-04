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Ciencia y Tecnología

Desmienten sorteo de Transfermóvil en saludo al Día de las Madres

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Arriba Transfermóvil a los 3,7 millones de usuarios
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El sitio oficial de Transfermóvil en Telegram desmiente la información que circula en varias redes sociales sobre un sorteo convocado por esa plataforma, propósito del Día de las Madres, lo que genera riesgos de estafas o virus, pues posee un enlace para el acceso.

La publicación de Transfermóvil reitera que cualquier búsqueda asociada a temas de esta índole es “totalmente falsa”, por lo tanto, los usuarios deben ser precavidos y NO compartir, ni pinchar ninguna dirección electrónica relacionada con este tipo de informaciones.

La pasarela de pago más usada por los cubanos también socializa sugerencias para evitar las estafas financieras e insta a NUNCA entregar el PIN o claves de acceso a las cuentas, tampoco enviar fotos del carné, ni de las tarjetas prepapagos, y menos aún, de las tarjetas matrices.

Asimismo, será imprescindible que nosean ejecutados códigos con asterisco, cuatrocientos cuarenta y cuatro y asterisco, y además recuerdan que en cada operación realizada mediante Transfermóvil reciben un sms de Pago por Móvil.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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