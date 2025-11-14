Consolida trabajo comunitario grupo Mariposas de Cienfuegos

Compartir en

El grupo provincial “Mariposas de Cienfuegos” que aúna a personas operadas de cáncer de mama en la provincia, consolida el trabajo comunitario y contribuye a la calidad de vida de estas mujeres con la distribución de prótesis y otros accesorios utilitarios.

Eida Díaz Padrón, quien lidera el grupo, explicó que en el recién finalizado octubre celebraron su tercer cumpleaños y a lo largo de este periodo recibieron dos donaciones del equipo de Prótesis de mama en los países bajos, liderada por los holandeses Lin y Piter.

En los bultos llegan próstesis, ajustadores y otros artículos que facilitan el bienestar de las mujeres con una mastectomía; y la entrega la viabilizan de conjunto con los especialistas del Centro Provincial de Electromedicina.

“Mariposas de Cienfuegos”, lo conforman cerca de seiscientas mujeres que también participan de múltiples actividades realizadas en el policlínico del área III, conocida en la Perla del Sur, como la Cruz Roja.

En el territorio sureño nace el grupo bajo la férrea voluntad de la enfermera Eída Díaz Padrón, que luego de requerir una intervención quirúrgica, a causa de un carcinoma de mama, nunca cejó en el empeño de hacer el bien al prójimo.