🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Consolida trabajo comunitario grupo Mariposas de Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

El grupo provincial “Mariposas de Cienfuegos” que aúna a personas operadas de cáncer de mama en la provincia, consolida el trabajo comunitario y contribuye a la calidad de vida de estas mujeres con la distribución de prótesis y otros accesorios utilitarios.

Eida Díaz Padrón, quien lidera el grupo, explicó que en el recién finalizado octubre celebraron su tercer cumpleaños y a lo largo de este periodo recibieron dos donaciones del equipo de Prótesis de mama en los países bajos, liderada por los holandeses Lin y Piter.

En los bultos llegan próstesis, ajustadores y otros artículos que facilitan el bienestar de las mujeres con una mastectomía; y la entrega la viabilizan de conjunto con los especialistas del Centro Provincial de Electromedicina.

“Mariposas de Cienfuegos”, lo conforman cerca de seiscientas mujeres que también participan de múltiples actividades realizadas en el policlínico del área III, conocida en la Perla del Sur, como la Cruz Roja.

En el territorio sureño nace el grupo bajo la férrea voluntad de la enfermera Eída Díaz Padrón, que luego de requerir una intervención quirúrgica, a causa de un carcinoma de mama, nunca cejó en el empeño de hacer el bien al prójimo.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Los encantos de Cienfuegos vistos desde el Paseo del Prado

📹 Los encantos de Cienfuegos vistos desde el Paseo del Prado

Dan-a-conocer-actividades-del-Sindicato-de-Turismo-en-Cienfuegos-por-el-Primero-de-Mayo

Dan a conocer actividades del Sindicato de Turismo en Cienfuegos por el Primero de Mayo

Palabras del Presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por el 26 de julio en Cienfuegos

📹 Palabras del Presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por el 26 de julio en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *