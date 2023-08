Jóvenes de la Brigada de Solidaridad José Martí visitan Cienfuegos

Jóvenes integrantes de la Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba “José Martí” visitaron este jueves la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en Cienfuegos.

En su visita número 50 a Cuba, esta Brigada está formada mayoritariamente por jóvenes europeos y buscó conmemorar el 170º aniversario del natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba José Martí, el 64º del triunfo de la Revolución cubana y el 70º del Día de la Rebeldía Nacional.

Aunque las actividades fundamentales de la Brigada se desarrollaron entre el 17 y el 30 de Julio, estos cinco jóvenes de las Comunidades españolas de País Vasco, Valencia y Cataluña, decidieron permanecer más tiempo en Cuba y recorrer sus ciudades para conocer la realidad que viven los Cubanos.

Estos jóvenes visitarán luego Trinidad, Sancti Spiritus, el Monumento al Che Guevara en Santa Clara y lugares de interés histórico y cultural en La Habana.

“El bloqueo no solo es comercial, también es cultural y comunicativo, porque la realidad es que si no vienes a Cuba a conocer su realidad aquí, solo vas a ver lo que te publican los grandes medios de prensa, a los cuales no les interesa hablar de la solidaridad en América Latina o África”, manifestó la joven catalana Marina Oro Arbonez.

Luego de la pasada Cumbre UE-Celac se vio más la importancia de las Cumbres de los Pueblos que se celebran en paralelo, pues allí los movimientos de solidaridad y la sociedad civil pueden encontrarse y debatir fuera de las agendas politizadas por la derecho, señaló la joven formada en Filosofía.

Los jóvenes miembros de la Brigada debatieron con los miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en esta provincia del centro sur de Cuba sobre la la importancia de la pedagogía en la enseñanza de los valores patrios en los jóvenes, como un elemento para salvar la revolución cubana.

Además se interesaron sobre los cambios económicos y sociales actuales y el desarrollo de la economía cubana a pesar de las medidas del bloqueo económico y comercial norteamericano contra Cuba.