Actualiza Cuba Programa de Gobierno tras consulta popular

Compartir en

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó ante el Consejo de Estado un informe sobre los resultados de la consulta popular al Programa de Gobierno, cuyos aportes servirán para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional.

Durante la sesión ordinaria celebrada en el Capitolio Nacional, con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel, el jefe de Gobierno explicó que se perfeccionó el sistema de trabajo, se analizaron las propuestas de los diputados y se realizó un seguimiento permanente al estudio del Programa en todo el país.

En el encuentro, se anunció una actualización del Programa de Gobierno, enriquecida con los resultados de la consulta popular, los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, las conclusiones del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y las intervenciones de la Comisión de Asuntos Económicos.

Entre las prioridades para el primer trimestre figuran: la publicación del documento actualizado, la consolidación de las medidas aprobadas y la identificación de potencialidades territoriales para fortalecer el Plan de la Economía e incrementar los ingresos presupuestarios.

Marrero destacó la importancia de las sesiones extraordinarias de los consejos provinciales del Poder Popular, que permiten evaluar “cuánto más podemos hacer” en la implementación de los objetivos del Programa, con énfasis en los territorios.

Por su parte, el Consejo de Estado evaluó el cumplimiento de la Ley No. 158 de la Contraloría General de la República y las recomendaciones derivadas de su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en diciembre de 2022.

La contralora Mirian Marbán informó sobre las acciones desarrolladas para impulsar, desde la función de control, los programas de desarrollo económico y social.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Félix Martínez, señaló que más de siete mil acciones de prevención y control han priorizado la ejecución del Presupuesto del Estado, la gestión tributaria y el proceso de bancarización.

Los miembros del Consejo recomendaron intensificar el control en áreas clave como la reducción del déficit presupuestario, los ingresos externos, la producción de alimentos y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

La sesión, la primera del Consejo de Estado en 2026, también aprobó el plan anual de temas y revisó el cumplimiento de acuerdos anteriores.