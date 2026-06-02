Transporte en Cienfuegos, el reto de afrontar el cerco energético

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Autoridades provinciales y municipales del Gobierno en Cienfuegos respondieron en la más reciente emisión del programa Aquí el pueblo inquietudes de la población acerca de las acciones en el territorio para enfrentar en el sector del transporte la actual situación energética y exigir por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en relación con los precios.

En el programa transmitido por Radio Ciudad del Mar, Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Básica de Transportación de Pasajeros, explicó que las restricciones con el combustible impuestas por el cerco energético del gobierno de Estados Unidos han obligada a cancelar rutas en todos los municipios y solo funcionan las rutas Cienfuegos-La Milpa (lunes, miércoles y sábado, con dos salidas diarias (mañana y tarde) y las de Cumanayagua hasta El Nicho, Cuatro Vientos y Yaguanabo Arriba, con frecuencia de una vez por semana para cada asentamiento.

La doctora Eyleen Palmero, subdirectora General de Salud en la provincia, precisó que el servicio de Medibus mantiene solo cuatro rutas, con prioridad a pacientes oncológicos, embarazadas y niños.Igual número de ómnibus se ponen a disposición para el traslado del personal de la salud. «Eso no quiere decir que los estudiantes de Medicina no se puedan montar», aclaró. Lo que pasa es que los estudiantes tienen becas en la universidad, garantía que no la tiene el trabajador que viene a trabajar de ocho a cuatro de la tarde. Encargamos a los Directores Municipales de Salud la responsabilidad de poner una persona a cargo en cada punto de salida del Medibus y de la guagua de los trabajadores de salud».

Por su parte, Hildenia Correa, directora provincial de Transporte, informó que se han identificado 508 triciclos eléctricos y 159 bici‑taxis para otorgarles licencia operativa de transporte, 147 ya prestan servicio en Cienfuegos con una pegatina que dice “Regular”. Acordaron un precio oficial de 50 pesos en las piqueras autorizadas (Hospital Provincial, Prado y Castillo, y parque Villuendas), sin embargo, denunció que abundan los ilegales que cobran hasta 200 pesos por trayectos como Caonao. “Hemos impuesto 759 multas, algunas de 16 mil pesos”, dijo la funcionaria.

Jaime Suz López, Intendente del municipio de Cienfuegos, recordó que el precio aprobado para los coches de caballo es de 20 pesos, con una concesión temporal de 30, y calificó de “abusivos” los cobros superiores a los que aludieron varios oyentes. Señaló que reforzarán el control y retirarán licencias a quienes incumplan con lo acordado.

Edgardo Hernández Lorenzo, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno provincial, expuso que sotendrán encuentros con inspectores de los puntos amarillos para fortalecer el control sobre vehículos estatales y garantizar que apoyen la movilidad ciudadana.

En una de sus intervenciones, Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, convocó a un mayor control popular e indicó explicar al pueblo mediante los medios de comunicación y las plataformas digitales acerca de los reajustes a partir del 17 de junio con la salida del ómnibus Cienfuegos- La Habana y los procedimientos para obtener un boleto.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, instó a enfrentar las ilegalidades y violaciones de las tarifas de precios, además de proseguir buscando alternativas para la transportación de pasajeros y el traslado de trabajadores de sectores como la salud y la educación, y pacientes que requieren hemodiálisis u otros servicios.