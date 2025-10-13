🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

Acerca Banco Popular de Ahorro cienfueguero servicios a la comunidad

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Acerca Banco Popular de Ahorro cienfueguero servicios a la comunidad
Compartir en

El Área de Negocios de la sucursal 4812 del Banco Popular de Ahorro, situada en el T-15, a las afueras de la Perla del Sur, nace con el propósito de acercar los servicios a las empresas de la agricultura y hoy extiende sus prestaciones a personas naturales y otros sectores.

Aliuska Bello Hernández, gerente de la institución bancaria,  aseveró que a una década de su fundación están considerados líderes en el financiamiento a Proyectos de Desarrollo Local, con una alta cartera de ingresos por estos conceptos.

Además, continúan el enfoque hacia el incremento de financiamiento para  el sector no estatal y  potencian la realización de análisis financieros a nuevos actores económicos, para el crecimiento de la economía nacional.

El Área de Negocios de BPA distingue por el buen trato al cliente, disponen del TPV Virtual,  que facilita extracciones de todos los sectores bancarios, y Caja Extra para la continuidad del servicio ante los apagones, a pesar de las pocas afectaciones por la referida causa, porque están situados en un lugar estratégico, acotó.

El colectivo mantiene el reto de la capacitación continua, pues realizan  el cuento por ciento de  las operaciones concernientes a la Banca Personal y Electrónica, y casi la.totlaidas  de clientes jurídicos gestiona sus finanzas mediante la Banca Remota, recalcó.

Cómo logro, también sobresale la domiciliación de las  nóminas de la mayoría de los trabajadores, por lo que  obtienen su salario a través de una tarjeta magnética, conforme pide  el país  para el avance del proceso de bancarización, significó la funcionaria.

Aliuska Bello remarcó que el buen criterio del público es el mayor premio para los hombres y mujeres del lugar, en especial, cuando celebran el Día del Trabajador Bancario, en el aniversario sesenta y cinco de la nacionalización de la Banca en Cuba.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Votarán en Cienfuegos cerca de 300 mil electores

Votarán en Cienfuegos cerca de 300 mil electores

Como parte de las actividades colaterales de la quinta edición del Festival del Monólogo Latinoamericano que concluye este domingo en Cienfuegos, sobresalió el homenaje a Carlos Pérez Peña, destacado director escénico, actor, investigador y diseñador.

Homenaje a Carlos Pérez Peña, Premio nacional de Teatro, en Festival del Monólogo de Cienfuegos

Miles de cienfuegueros rindieron tributo este sábado 28 de octubre al hombre del sombrero alón, Camilo Cienfuegos Gorriarán. https://www.rcm.cu/2023/10/28/rinde-tributo-el-pueblo-cienfueguero-al-heroe-de-yaguajay/

Rinde tributo el pueblo cienfueguero al Héroe de Yaguajay

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *