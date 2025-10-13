Acerca Banco Popular de Ahorro cienfueguero servicios a la comunidad

Compartir en

El Área de Negocios de la sucursal 4812 del Banco Popular de Ahorro, situada en el T-15, a las afueras de la Perla del Sur, nace con el propósito de acercar los servicios a las empresas de la agricultura y hoy extiende sus prestaciones a personas naturales y otros sectores.

Aliuska Bello Hernández, gerente de la institución bancaria, aseveró que a una década de su fundación están considerados líderes en el financiamiento a Proyectos de Desarrollo Local, con una alta cartera de ingresos por estos conceptos.

Además, continúan el enfoque hacia el incremento de financiamiento para el sector no estatal y potencian la realización de análisis financieros a nuevos actores económicos, para el crecimiento de la economía nacional.

El Área de Negocios de BPA distingue por el buen trato al cliente, disponen del TPV Virtual, que facilita extracciones de todos los sectores bancarios, y Caja Extra para la continuidad del servicio ante los apagones, a pesar de las pocas afectaciones por la referida causa, porque están situados en un lugar estratégico, acotó.

El colectivo mantiene el reto de la capacitación continua, pues realizan el cuento por ciento de las operaciones concernientes a la Banca Personal y Electrónica, y casi la.totlaidas de clientes jurídicos gestiona sus finanzas mediante la Banca Remota, recalcó.

Cómo logro, también sobresale la domiciliación de las nóminas de la mayoría de los trabajadores, por lo que obtienen su salario a través de una tarjeta magnética, conforme pide el país para el avance del proceso de bancarización, significó la funcionaria.

Aliuska Bello remarcó que el buen criterio del público es el mayor premio para los hombres y mujeres del lugar, en especial, cuando celebran el Día del Trabajador Bancario, en el aniversario sesenta y cinco de la nacionalización de la Banca en Cuba.