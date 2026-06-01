Cienfuegos

Reafirman cienfuegueros respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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La Tribuna Antiimperialista en rechazo a las acusaciones contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz tuvo lugar esta mañana en el Parque Martí de la ciudad de Cienfuegos, con la participación de estudiantes y trabajadores de diferentes instituciones.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio, quien pronunció las palabras centrales del acto, aseguró que los cienfuegueros resistirán ante el asedio del gobierno estadounidense y defenderán a cualquier precio las conquistas de la Revolución.

Esta gala contó con la presentación del trovador Nelson Valdés junto al improvisador conocido como Kíkere de Cisneros, la compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, el grupo Rumbalay y otros artistas pertenecientes a la casa de cultura del municipio Cumanayagua.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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